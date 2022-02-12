Денис Шмыгаль напомнил, что Россия ведет также гибридную войну. Среди прочего, применяя дезинформацию.

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Премьер призвал не вестись на провокации врага

Денис Шмыгаль заявил, что Украина – экономически сильная, бюджет выполняется, остатки на казначейском счете "стабильно высокие".

Реальных макроэкономических причин дестабилизации курса гривны не существует.

Такого единения ведущих демократий мира уже не было десятки лет. Наш враг это видит и пытается расшатать корабль изнутри, запугать и разъединить нас, украинцев,

– заявил Денис Шмыгаль.

Политик объяснил, что Украина ежедневно становится сильнее, однако нам нужно: "Не поддаваться гибридным провокациям врага и дезинформации".

В частности, Денис Шмыгаль призвал людей доверять своему государству, армии, верить в Украину, ведь только вместе мы непобедимы.

Денис Шмыгаль обратился к украинцам: смотрите видео

Последние заявления относительно вероятного нападения Кремля

12 февраля Владимир Зеленский отреагировал на сообщение СМИ, что вторжение России может начаться уже на следующей неделе.

Президент Украины заверил, что наше государство учитывает предостережения, однако имеет свою разведку. Добавил также, что дипломатическая работа по деэскалации продолжается.

Кроме того, в Минобороны Украины прокомментировали известные возможные планы врага. В ведомстве успокоили украинцев, что разоблаченные планы – это разрушенные планы. Поэтому их не стоит бояться.

Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе" – смотрите видео