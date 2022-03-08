О ситуации в регионе рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он подчеркнул, пока враг деморализован, жители региона сплотились.

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Темпы продвижения оккупантов – снижены

Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на создании условий для захвата, но темпы продвижения снижены, личный состав оккупанта деморализован,

– отметил Старух.

Глава ОВА заверил, что врагов в Запорожье ждет тотальное сопротивление вооруженных украинцев. И ВСУ, и местные жители готовы сдержать агрессивные планы оккупантов. Более того, очень большое количество жителей региона уже записались в ряды территориальной обороны.

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