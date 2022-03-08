Про ситуацію в регіоні розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він наголосив: поки ворог деморалізований, жителі регіону згуртувались.

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Темпи просування окупантів – знижені

Основні зусилля окупантів зосереджуються на створенні умов для захоплення, але темпи просування знижені, особовий склад окупанта деморалізований,
– зазначив Старух.

Голова ОВА запевнив, що на ворогів на Запоріжжі чекає тотальний опір озброєних українців. І ЗСУ, і місцеві жителі готові стримати агресивні плани окупантів. Ба більше, дуже велика кількість мешканців регіону вже записалась до лав територіальної оборони.

ЗСУ

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