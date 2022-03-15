Враг пытается закрыть нас в кольцо, но ВСУ их отодвигают, – мэр Николаева

В Николаеве продолжаются авиаудары врага. Чаще всего оккупанты используют кассетные снаряды, которые запрещены. При этом рашисты бомбят именно жилой сектор.

Об этом в эфире 24 канала 15 марта рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Важно Нас бомбят кассетными снарядами, которые запрещены – мэр Николаева

По его словам, в настоящее время враг держится на расстоянии 30-50 километров от самого Николаева. Именно оттуда оккупанты и производят обстрелы по городу.

Враг пытается нас обступить, закрыть нас в кольцо, но Вооруженные Силы Украины дают отпор. И даже немного отодвинули их подальше от города,

– отметил Сенкевич.

В общем, ситуацию в городе он назвал нормальной. В Николаеве есть газ, вода и даже бесплатно курсирует электротранспорт для горожан.

Мэр Николаева о погибших возле магазина

Как напомнил городской глава, в Николаев открыт единственный "зеленый" коридор. Продуктов в город поступает мало, поэтому образуются очереди. Есть проблемы с наличными деньгами.

Один из снарядов упал прямо возле магазина. Погибли 9 человек, которые стояли в очереди за продуктами и к банкомату.

Городской голова Николаева о ситуации в городе: смотрите видео