Враг пытался продвинуться вглубь села Довгенькое, но понес значительные потери, – Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию о ситуации на фронте на вечер 16 апреля. В частности, есть данные о новых попытках врага продвинуться вглубь страны.

Руководство ВСУ сообщает, что российские оккупанты стараются улучшить свое тактическое положение. Для этого они хотят использовать населенный пункт Довгенькое, расположенный на Изюмском направлении.

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Враг несет потери на Харьковщине

В Генштабе ВСУ добавили, что в течение суток враг пытался реализовать наступательно-штурмовые действия. Однако врагу не удалось реализовать свой план. Кроме того, российские оккупанты несут значительные потери.

В то же время с целью усиления своей группировки на этом направлении Россия перевела подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии, которые до этого были в пределах ее границы.

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