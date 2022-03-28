Враг разбил все, что можно, – Чаус о проблемах с эвакуацией из Чернигова

Чернигов сейчас в очень сложной ситуации: в городе частично не работают коммуникации, он находится под постоянным обстрелом. Враг разбил все возможные дороги и мосты, так что вывезти людей – очень трудная задача.

О том, что сейчас происходит в областном центре, рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он отметил, что о гуманитарных коридорах нужно договариваться с врагом.

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Трассы для зеленого коридора нет, – Чаус

Чтобы сделать коридор, должна быть дорога, а ее сегодня нет. И раньше была такая ситуация, мы там выезжали по полям-лугам, но это не трасса для зеленого коридора,

– объяснил глава ОВА.

Проблема еще и в том, что части оккупантов – разделены, потому есть большая вероятность, что они могут и не общаться друг с другом. Так что, предположил Чаус, можно договориться с российскими представителями, однако неизвестно, будут ли о договоренности знать все вражеские войска на местах.

Нет гарантии, что открывать огонь не будут

Я не дам гарантии, что те вражеские подразделения, которые есть по маршруту движения, не будут открывать огонь. Мы уверены, что там у них одна рука не знает, что делает другая,

– заметил Чаус.

Пока трудно ответить, что лучше – оставаться в городе или пробовать выбираться. Действия же врага предусмотреть невозможно. Люди устали ждать в подвалах, однако и дороги, чтобы выбраться нет, так как "враг разбил все, что можно было разбить".