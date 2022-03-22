Об этом сообщил глава Киевской областной военно-гражданской администрации Александр Павлюк.

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Чтобы максимально не допустить российские войска в Киев, мы строим по районам области на основных магистралях и перекрестках, еще один рубеж для того, чтобы максимально способствовать нашим войскам выполнить свои задачи и иметь устойчивость обороны,

– сказал генерал-лейтенант.

Глава ОВА отметил, что ВСУ своими действиями постоянно сковывают врага и проводят наступательные операции. В последнее время на киевском направлении сохраняется паритет. По данным военных, россияне ждут резервы.

"Киев – очень большая проблема для противника, он сделает все, чтобы сюда зайти", – указал Александр Павлюк. В то же время Вооруженные Силы Украины сделают все, чтобы отбить российских оккупантов от украинской столицы.

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