Про це керівник Київської обласної військової адміністрації повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Щоб максимально не допустити російських військ до Києва, ми будуємо по районах області на основних магістралях і перехрестях, ще один рубіж для того, щоб максимально сприяти нашим військам виконати свої завдання та мати стійкість оборони,

– сказав глава ОВА.

Генерал-лейтенант зазначив, що ЗСУ своїми діями постійно сковують ворога, проводять наступальні операції. Останнім часом на київському напрямку зберігається паритет. За даними військових, росіяни чекають резерви.

"Київ – дуже велика проблема для противника, він зробить все, щоб сюди зайти", – додав Павлюк. Водночас Збройні сили зроблять усе, щоб відбити окупантів.

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