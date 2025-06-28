Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире 24 Канала рассказал, несмотря на то, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях наблюдалось условное затишье штурмов, враг несколько усилил удары авиации. Он применял определенное количество авиационных бомб и неуправляемых авиационных ракет.

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Враг пытается уничтожить укрепления ВСУ

То есть враг пытается различными средствами и вооружением уничтожить или поразить укрепления ВСУ на передовых позициях, чтобы после их разрушения проводить штурмовые действия и продвинуться в глубь территории.

Враг на юге применяет широкую палитру всех вооружений, которые у него есть. Примерно на наших направлениях за сутки мы фиксируем полтора – два десятка корректируемых авиационных бомб, иногда бывает больше. Примерно до сотни неуправляемых авиационных ракет. По артиллерийскому вооружению – за сутки фиксируем примерно 10 – 12 авиационных ударов,

– сказал Владислав Волошин.

Он добавил, что противник наносит эти удары как по позициям Сил обороны Украины, так и по прилегающим к линиям боевого соприкосновения населенным пунктам. Относительно других видов вооружения, довольно большое количество применений и дронов-камикадзе, FPV-дронов, в частности как на оптоволокне, так и обычных дронов-камикадзе. Кроме того, значительное количество применений – барражирующих боеприпасов, а также "Шахедов".

Что происходит на Ореховском направлении: смотрите по карте

Он добавил, что враг атакует до полутысячи FPV-дронов за сутки. По артиллерийским обстрелам, за сутки фиксируют около двух с половиной сотен обстрелов. Противник применяет как гладкоствольную артиллерию, так и реактивные системы залпового огня, которыми наносит удары по населенным пунктам, преимущественно Никополя и Запорожья.

Линия боевого соприкосновения проходит в степной зоне. Бронетехнику проще обнаруживать на дальних подступах. Если даже противник пытался несколько раз организовать механизированные штурмы, мы их били еще далеко на подступах – за 8 километров до линии боевого соприкосновения,

– сказал Владислав Волошин.

Он добавил, что противник несет большие потери в технике, поэтому больше применяет другую тактику – действия малыми группами пехоты с применением быстрой маневренной мототехники: мотоциклов, багги, квадроциклов. Враг применяет их интенсивно и широко, в частности на Гуляйпольском направлении несколько дней подряд проводил моторизованные мотоциклетные штурмы на Малиновку.

Он объяснил, что эта маневренная техника, во-первых, быстро передвигается по полю боя. Во-вторых, она легкая и позволяет безопасно преодолевать минно-взрывные заграждения, которые предназначены для бронетехники. Если мотоцикл наедет на танковую мину, шансов, что она сработает, очень мало. Кроме того, по такой технике трудно попасть, особенно если мотоциклы оборудованы системами РЭБ. Это достаточно эффективное средство преодоления расстояния даже во время поражения на поле боя.