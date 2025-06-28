Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі 24 Каналу розповів, попри те, що на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках спостерігалося умовне затишшя штурмів, ворог дещо посилив удари авіації. Він застосовував певну кількість авіаційних бомб і некерованих авіаційних ракет.

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Ворог намагається знищити укріплення ЗСУ

Тобто ворог намагається різними засобами й озброєнням знищити чи вразити укріплення ЗСУ на передових позиціях, щоб після їхнього зруйнування проводити штурмові дії і просунутися в глиб території.

Ворог на півдні застосовує широку палітру всіх озброєнь, які у нього є. Приблизно на наших напрямках за добу ми фіксуємо півтора – два десятки коригованих авіаційних бомб, інколи буває більше. Приблизно до сотні некерованих авіаційних ракет. Щодо артилерійського озброєння – за добу фіксуємо приблизно 10 – 12 авіаційних ударів,

– сказав Владислав Волошин.

Він додав, що противник наносить ці удари як по позиціях Сил оборони України, так і по прилеглих до ліній бойового зіткнення населених пунктах. Щодо інших видів озброєння, доволі велика кількість застосувань і дронів-камікадзе, FPV-дронів, зокрема як на оптоволокні, так і звичайних дронів-камікадзе. Крім того, значна кількість застосувань – баражуючих боєприпасів, а також "Шахедів".

Що відбувається на Оріхівському напрямку: дивіться по карті

Він додав, що ворог атакує до півтисячі FPV-дронів за добу. Щодо артилерійських обстрілів, за добу фіксують близько двох із половиною сотень обстрілів. Противник застосовує як гладкоствольну артилерію, так і реактивні системи залпового вогню, якими завдає ударів по населених пунктах, переважно Нікопольщини та Запоріжжя.

Лінія бойового зіткнення проходить у степовій зоні. Бронетехніку простіше виявляти на дальніх підступах. Якщо навіть противник намагався декілька разів організувати механізовані штурми, ми їх били ще далеко на підступах – за 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення,

– сказав Владислав Волошин.

Він додав, що противник несе великі втрати в техніці, тому більше застосовує іншу тактику – дії малими групами піхоти із застосуванням швидкої маневреної мототехніки: мотоциклів, багі, квадроциклів. Ворог застосовує їх інтенсивно і широко, зокрема на Гуляйпільському напрямку кілька днів поспіль проводив моторизовані мотоциклетні штурми на Малинівку.

Він пояснив, що ця маневрна техніка, по-перше, швидко пересувається полем бою. По-друге, вона легка і дає змогу безпечно долати мінно-вибухові загородження, які призначені для бронетехніки. Якщо мотоцикл наїде на танкову міну, шансів, що вона спрацює, дуже мало. Крім того, по такій техніці важко влучити, особливо якщо мотоцикли обладнані системами РЕБ. Це досить ефективний засіб подолання відстані навіть під час ураження на полі бою.