Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

К теме Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: куда движутся вражеские БПЛА

Россия снова терроризирует Киевскую область

Российская армия около 15:50 19 ноября запустила ударные дроны по территории Украины. "Шахеды" сначала фиксировали на Сумщине, но впоследствии они добрались до Киевщины.

Так, в 17:25 в регионе объявили воздушную тревогу, а уже около 17:28 Воздушные силы сообщили, что в Киевской области есть угроза применения ударных БПЛА.

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В 17:41 в Киевской ОВА подтвердили, что в воздушном пространстве Киевщины зафиксировали вражеские дроны-камикадзе.

В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

Украинцев призвали оставаться в укрытиях, ведь это спасает жизни. Кроме того, местные власти напомнили, что не стоит фиксировать работу украинских защитников и публиковать такие кадры в сети, ведь это может помочь врагу.