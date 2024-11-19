Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

До теми Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

Росія знову тероризує Київщину

Російська армія близько 15:50 19 листопада запустила ударні дрони по території України. "Шахеди" спочатку фіксували на Сумщині, але згодом вони дісталися Київщини.

Так, о 17:25 в регіоні оголосили повітряну тривогу, а вже близько 17:28 Повітряні сили повідомили, що у Київській області є загроза застосування ударних БпЛА.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.

О 17:41 у Київській ОВА підтвердили, що в повітряному просторі Київщини зафіксували ворожі дрони-камікадзе.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликали залишатися в укриттях, адже це рятує життя. Крім того, місцева влада нагадала, що не варто фіксувати роботу українських захисників та публікувати такі кадри у мережі, адже це може допомогти ворогу.