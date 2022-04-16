Враг сосредотачивает силы на перегруппировке и усилении войск: частично блокирует Харьков
16 апреля 2022 , 08:07Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты сосредотачивают основные силы на том, чтобы усилить свои войска. Они продолжают также частично блокировать Харьков.
Российские оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии. Об этом сообщили в Генштабе 16 апреля.
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Основные усилия противник сосредоточивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичное блокирование города Харькова и его обстрелы с применением артиллерии,
– говорится в сообщении.
В районе Изюма российские оккупанты пытаются удержать занятые ими позиции. Там сосредоточено 22 БТГ.
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