Враг сосредотачивает силы на перегруппировке и усилении войск: частично блокирует Харьков

Российские оккупанты сосредотачивают основные силы на том, чтобы усилить свои войска. Они продолжают также частично блокировать Харьков.

Российские оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии. Об этом сообщили в Генштабе 16 апреля.

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Основные усилия противник сосредоточивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичное блокирование города Харькова и его обстрелы с применением артиллерии,

– говорится в сообщении.

В районе Изюма российские оккупанты пытаются удержать занятые ими позиции. Там сосредоточено 22 БТГ.

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