Кличко призвал киевлян не сдаваться и быть готовыми защищать свой дом.

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"Враг стягивает силы еще ближе к столице. Мы готовимся и будем защищать наш город", – сказал глава Киева.

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Кличко также призвал киевлян не терять выдержки и не верить дезинформации. Он в очередной раз подчеркнул, что нужно верить только официальным ресурсам, потому что враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев.

Киев стоит и будет стоять и мы будем сражаться,

– сказал мэр.

Кличко обратился к киевлянам: смотрите видео

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