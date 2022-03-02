Кличко закликав киян не здаватися та бути готовими обороняти свій дім.

До теми Росія обстрілює історію: як виглядає випалена земля біля Бабиного Яру – фоторепортаж

"Ворог стягує сили ще ближче до столиці. Ми готуємось і оборонятимемо наше місто", – сказав очільник Києва.

Перевіряйте інформацію

Кличко також закликав киян не втрачати витримку та не вірити дезінформації. Він вкотре наголосив, що слід вірити лише офіційним ресурсам, бо ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців.

Київ стоїть і стоятиме й ми битимемось,

– сказав мер.

Кличко звернувся до киян: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!