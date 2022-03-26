Враг терроризирует жителей Херсона: похищают женщин и ищут ветеранов АТО

Российские оккупанты кошмарят мирных жителей во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Они похищают и пытают людей.

Российские захватчики пытаются найти военных, ранее воевавших в АТО/ООС. Для этого они цинично врываются в дома людей.

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Оккупанты устроили террор на Херсонщине

Также оккупанты пытаются найти других военнослужащих, волонтеров и членов их семей.

В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов. Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей, говорится в сообщении Генштаба.

Кроме этого, враг неоднократно похищал женщин и истязал местных жителей Херсонщины.

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