Враг терроризирует жителей Херсона: похищают женщин и ищут ветеранов АТО
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты кошмарят мирных жителей во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Они похищают и пытают людей.
Российские захватчики пытаются найти военных, ранее воевавших в АТО/ООС. Для этого они цинично врываются в дома людей.
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Оккупанты устроили террор на Херсонщине
Также оккупанты пытаются найти других военнослужащих, волонтеров и членов их семей.
В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов. Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей, говорится в сообщении Генштаба.
Кроме этого, враг неоднократно похищал женщин и истязал местных жителей Херсонщины.
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