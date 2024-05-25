Удар в гипермаркет в Харькове: по меньшей мере 2 погибших, есть много пропавших без вести

Днем, 25 мая, россияне нанесли циничный удар по Харькову. К сожалению, уже появилась информация о первых раненых и погибших в результате атаки, есть большое количество пропавших без вести людей.

Накануне в городе раздался мощный взрыв, это уже второй раз оккупанты нанесли удар по городу. Заметим, что тревога в городе продолжалась более 8 часов.

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Есть погибшие и пострадавшие

Да, сегодня российские захватчики ударили по гражданской торговой инфраструктуре, на месте возник пожар. В частности, по данным мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВД Олега Синегубова, к сожалению, уже есть первые пострадавшие.

По состоянию на 16:23 было известно об одном погибшем человеке. На тот момент, по словам Синегубова, появилась информация по меньшей мере 4 раненых в результате атаки. Уже в 16:29 Игорь Терехов сообщил, что количество погибших увеличилось.

Эту информацию уже в скором времени подтвердил и глава Харьковской ОВА.

Два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. По обновленным данным, два человека погибли. Возник пожар на 15 тысяч квадратных метров,

– говорится в сообщении.

Многие пропали без вести

выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате очередной террористической атаки России. Вечная память!

В 16:45 мэр Харькова отметил, что к сожалению, в результате коварного вражеского удара по торговому центру также много людей, пропавших без вести. В то же время сообщается о большом количестве раненых.

Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей – это чистый терроризм.

– написал Терехов.

В то же время по состоянию на 16:51 количество пострадавших уже увеличилось до 11 человек.