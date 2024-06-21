В ОВА рассказали о последствиях ракетного удара. Также показали фото с места обстрела.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Удар по Кривому Рогу: есть пострадавшие

Сергей Лысак сообщил, что после обеда оккупанты попали ракетой по продовольственному складу в Кривом Роге. Пожар, возникший на месте прилета, уже потушили.

По уточненной информации, пострадали два мужчины 60 и 22 лет. Их состояние удовлетворительное. Получили помощь на месте,

– написал председатель ОВА.

Последствия вражеской атаки на Кривой Рог / Фото из телеграма Сергея Лысака

Впоследствии Александр Вилкул уточнил, что россияне баллистической ракетой "Искандер-М" атаковали продуктовые склады.

Двое раненых – мужчина 64 года (сторож) легкий, ссадины, оказана помощь на месте. Парня 22 года, госпитализированы в больницу, не тяжелый,

– рассказал чиновник.

Также добавил, что обычно на этих складах много работников, но из-за отключения электроэнергии сегодня людей отпустили раньше. В результате обстрела также выбиты окна в школе и домах.