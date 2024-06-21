В ОВА розповіли про наслідки ракетного удару. Також показали фото з місця обстрілу.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Удар по Кривому Рогу: є постраждалі

Сергій Лисак повідомив, що пообіді окупанти поцілили ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі. Пожежу, що виникла на місці прильоту, вже загасили.

За уточненою інформацією, постраждали два чоловіки 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці,

– написав голова ОВА.

Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг / Фото з телеграму Сергія Лисака

Згодом Олександр Вілкул уточнив, що росіяни балістичною ракетою "Іскандер-М" атакували продуктові склади.

Двоє поранених – чоловік 64 роки (сторож) легкий, садна, надано допомогу на місці. Хлопця 22 роки, госпіталізовано до лікарні, не важкий,

– розповів посадовець.

Також додав, що зазвичай на цих складах багато працівників, але через відключення електроенергії сьогодні людей відпустили раніше. Внаслідок обстрілу також вибиті вікна у школі та будинках.