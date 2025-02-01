Враг ударил по Сумщине: погибли полицейские, одного нашли под завалами

В ночь на 1 февраля Россия нанесла авиаудар по Юнаковской общине в Сумской области. В результате вражеской атаки погибли полицейские.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Атака на Сумщину 1 февраля: погибли полицейские

В ночь с 31 января на 1 февраля агрессор нанес авиаудар по Юнаковской общине.

В результате атаки россиян погибли 2 патрульных полицейских, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах общины. Позже, под завалами, было найдено тело еще одного полицейского,

– сообщили в ОВА.

Также подчеркнули, правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в приграничных громадах, которые ежедневно обстреливают российские захватчики.

Добавим, ранее Владимир Зеленский сообщал, что российская атака на Сумскую область унесла жизни 2 человек.

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших полицейских. Вечная память!