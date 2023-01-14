Враг ударил ракетами по Кривому Рогу: есть погибший и раненый

Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу 14 января. Силы ПВО сбили 4 ракеты, но одна попала в частный сектор возле объекта критической инфраструктуры.

Предварительно, один человек погиб, а один – ранен. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Кстати Террористический удар России по Днепру: есть жертвы и по меньшей мере 39 раненых, в том числе детей

Чиновник рассказал, что 6 частных домов повреждены. В городе работают все спасательные и аварийные службы.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко тоже подтвердил "прилет" в Кривом Роге. Он отметил, что обстоятельства выясняют.

Последствия "прилета" в Кривом Роге / Фото Днепропетровской ОВА:

Удар по Днепру: что известно

Россияне во время атаки 14 января попали ракетой по многоэтажке в Днепре. В результате подъезд разрушен до основания. Завалы еще разбирают, там остаются люди.

Число пострадавших растет. Уже известно о 39 раненых, среди них – 7 детей, младшем – 3 года. Все дети в больнице, 9-летняя девочка – тяжелая. К сожалению, 5 человек погибли.

В общей сложности россияне запустили 33 ракеты. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты. Над Днепропетровской областью ПВО сбило 6 враждебных целей.