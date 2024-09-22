Враг ударил "Шахедами" по энергетическим объектам Сумщины
22 сентября 2024, 06:41Читати новину українською
Источник:Сумская ОВА
Российские войска нанесли удар беспилотниками по объектам энергетики Сумской области.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Александр Лысенко.
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"Вчера поздно вечером враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам на Сумщине, применив БпЛА типа "Шахед", – сообщил Лысенко.
По данным ОВА, аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.