Враг ударил "Шахедами" по энергетическим объектам Сумщины

Российские войска нанесли удар беспилотниками по объектам энергетики Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Александр Лысенко.

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"Вчера поздно вечером враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам на Сумщине, применив БпЛА типа "Шахед", – сообщил Лысенко.

По данным ОВА, аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.