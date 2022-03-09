Враг удерживает рубежи вблизи Херсона: аэропорт используют для базирования боевых самолетов
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты пытаются захватить украинские территории. В частности, российские войска продолжают удерживать границы вблизи Херсона.
В то же время, местный аэропорт враг использует для базирования боевых самолетов.
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В генштабе ВСУ рассказали, что на Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49-й, 22-й, 20-й и 8-й бригады армии РФ, удерживает рубеж от Херсона до Розовки.
В Южнобужском районе оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. В то же время, им не удалось наступить через реку Южный Буг.
Отдельные подразделения из состава 49-й армии РФ были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.
В Генштабе ВСУ добавили, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харьков, Мариуполь, Николаев. Однако противник существенно снизил темпы продвижения войск.
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