Враг удерживает рубежи вблизи Херсона: аэропорт используют для базирования боевых самолетов

Оккупанты пытаются захватить украинские территории. В частности, российские войска продолжают удерживать границы вблизи Херсона.

В то же время, местный аэропорт враг использует для базирования боевых самолетов.

К теме Враг начал перегруппировку и готовит очередную попытку взять Киев, – Генштаб ВСУ

В генштабе ВСУ рассказали, что на Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49-й, 22-й, 20-й и 8-й бригады армии РФ, удерживает рубеж от Херсона до Розовки.

В Южнобужском районе оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. В то же время, им не удалось наступить через реку Южный Буг.

Отдельные подразделения из состава 49-й армии РФ были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.

В Генштабе ВСУ добавили, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харьков, Мариуполь, Николаев. Однако противник существенно снизил темпы продвижения войск.