Враг уничтожил промышленное производство и обстрелял жилой сектор в Ахтырке

Россияне продолжают обстреливать Ахтырку на Сумщине. Захватчики 5 марта нанесли удары по промышленному производству и жилому сектору города.

Враг цинично плещет по украинским населенным пунктам. Одним из объектов российских террористов стал город Ахтырка в Сумской области.

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Обстрелы домов и промышленного производства Ахтырки

Оккупанты продолжают стирать Ахтырку с лица земли. Результаты вражеского авианалета – били по жилому сектору и промышленному производству,

– отметили в бригаде.

Там также обнародовали фото того, как выглядит город после атаки врага.

Ахтырка после обстрелов россиян: Фото 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Заметим, к вечеру 5 марта россияне перестали варить по Ахтырке. Спасатели и местные жители этим воспользовались и начали разбирать разрушенную орками ТЭЦ.