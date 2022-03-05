Враг уничтожил промышленное производство и обстрелял жилой сектор в Ахтырке
Источник:фейсбук 93-й ОМБр "Холодный Яр"
Россияне продолжают обстреливать Ахтырку на Сумщине. Захватчики 5 марта нанесли удары по промышленному производству и жилому сектору города.
Враг цинично плещет по украинским населенным пунктам. Одним из объектов российских террористов стал город Ахтырка в Сумской области.
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Обстрелы домов и промышленного производства Ахтырки
Оккупанты продолжают стирать Ахтырку с лица земли. Результаты вражеского авианалета – били по жилому сектору и промышленному производству,
– отметили в бригаде.
Там также обнародовали фото того, как выглядит город после атаки врага.
Ахтырка после обстрелов россиян: Фото 93-й ОМБр "Холодный Яр"
Заметим, к вечеру 5 марта россияне перестали варить по Ахтырке. Спасатели и местные жители этим воспользовались и начали разбирать разрушенную орками ТЭЦ.