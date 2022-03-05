Ворог цинічно гатить по українських населених пунктах. Одним з об'єктів російських терористів стало місто Охтирка, що в Сумській області.
Читайте також Протягом дня триває бомбардування Охтирки
Обстріли будинків і промислового виробництва Охтирки
Окупанти продовжують стирати Охтирку з лиця землі. Результати ворожого авіанальоту – били по житловому сектору і промисловому виробництву,
– зазначили в бригаді.
Там також оприлюднили фото того, як виглядає місто після атаки ворога.
Охтирка після обстрілів росіян: Фото 93-ї ОМБр "Холодний Яр"
Зауважимо, під вечір 5 березня росіяни перестали гатити по Охтирці. Рятувальники та місцеві жителі цим скористалися та почали розбирати зруйновану орками ТЕЦ.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!