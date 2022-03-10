Враг уничтожил Северодонецк: фото ужасных последствий обстрелов

Северодонецк в течение всех боевых действий находится под вражеским обстрелом. В городе беспощадно разрушена гражданская инфраструктура и жилой сектор.

На фото, опубликованных СМИ, видна лишь часть разрушений, которые принесли в украинский Северодонецк захватчики. На фотографиях повреждены здания и воронки от бомб.

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Во многих домах нет окон

Во многих домах вместо окон – черные дыры, а в зданиях – значительные разрушения от обстрелов. Жилые кварталы порой в копоти после пожаров.

Отметим, что местным жителям приходится прятаться в подвалах, ведь захватчикам безразлично, что они стреляют в квартиры. Так, 2 марта один из снарядов попал в школу, а в это время в укрытии под ней находились люди. Под огонь попал и детсад.

Смотрите фото разрушений в Северодонецке:

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