Враг усиливает информационно-психологическую операцию против нас, – Арестович

Россия ужесточает информационно-психологическую операцию против украинцев и их сознания. Однако это свидетельствует о том, что на почве и в воздухе у оккупантов ничего не удается и они пытаются использовать все возможности.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала. Российская сторона увеличивает информационное влияние, ведь в других областях у нее ничего не удается.

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"Нужно предостеречь, что враг очень усиливает информационно-психологическую операцию против нас, против нашего сознания", – заявил Арестович.

По его словам, в условиях войны на протяжении суток у каждого человека есть примерно 2 – 3 часа, когда кажется, что все пропало и мы проигрываем, так работает человеческая физиология и сознание. Оккупанты очень хорошо это вычисляют.

Обычно с 17:00 до 20:00 паника наступает. Именно в это время наибольшее количество вбросов: финальный штурм Киева и всех городов, массовая бомбардировка и так далее,

– рассказал советник главы ОПУ.

Однако Арестович заверил, что Украина достойно удерживает психологическую оборону. В то же время, каждый налет оккупантов на украинские города заканчивается сбитыми российскими самолетами и большим количеством жертв среди них.

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