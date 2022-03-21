Враг уже не мечтает захватить Киев, так как "захлебнулся" на Черниговщине и Сумщине, – Резников

Ранее российские оккупанты планировали захватить крупные города, в том числе Киев. Однако враг понял, что у них не хватит сил, потому что захватчики не смогли завоевать даже Сумщину и Черниговщину.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, позиция украинской армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы они ни были.

Враг уже не мечтает захватить Киев, "захлебнулся" на Черниговщине и Сумщине, а также получает болезненные удары под Харьковом, на Николаевщине, Херсонщине и Луганщине,

– подчеркнул Резников.

Министр добавил, что именно поэтому Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в войну с Украиной еще и белорусские войска.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уже уничтожили почти 15 тысяч оккупантов. Также наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян.

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