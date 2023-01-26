Враг уже совершил пуск крылатых ракет: главы ОВА призывают идти в укрытие

26 января в Украине сохраняется угроза новых ракетных ударов. Предварительно, российский враг совершил пуск крылатых ракет.

Если в вашей области раздается воздушная тревога – срочно пройдите в укрытие. Об этом информирует 24 Канал.

Важно По всей Украине звучит воздушная тревога: сообщают о пусках ракет

Россияне выпустили по Украине крылатые ракеты

Как сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, по состоянию на утро 26 января враг совершил пуск крылатых ракет. Поэтому во время воздушной тревоги находитесь в укрытии.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине!

– отметил он.

Также о ракетной угрозе написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Угроза ракетного удара. Реагируем", – сообщил он.

В Киевской ОВА написали: "Жители Киевщины! Угроза масштабной ракетной атаки по всей территории Украины. Будьте в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен". Берегите себя и близких".

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Тревоги не игнорируйте. ПВО – это сила,

– написал он.

В 8:18 ракеты залетели на территорию Украины, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Минимум 2 к северо-западу через Николаевскую область.

Александр Вилкул заявил, что с южного направления Кривого Рога две воздушные цели, вероятно, крылатые ракеты.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области объявили воздушную тревогу и предупредил быть осторожными.

"Не игнорируйте опасность – возьмите все необходимое и перейдите в укрытие. Сообщите родным или соседям, которые могли не услышать уведомления. Как только угроза пройдет, я сообщу. Выстоим!" – сказал глава региона.

В 8:42 стало известно, что несколько вражеских ракет двигаются в направлении Житомирской области, сообщил глава региона Виталий Бунечко.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что повышенная угроза ракетного удара в Черкасской области. Потому будьте в максимально безопасном месте.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита попросил всех находиться в безопасных местах и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей. Не передвигаться по улицам, следить за сигналами воздушной тревоги.

Массированная ракетная атака может быть прямо сейчас

Российские военные могут осуществить очередную массированную ракетную атаку 26 января 2023 года. Об этом предупредили украинцев в ОК "Юг".

"Новый массированный ракетный удар может быть применен прямо сейчас. Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации – стратегической – с направления Каспийского моря", – отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, в Черном море находятся ракетоносители, готовые в любой момент запустить "Калибры". Пока известно о трех таких ракетоносителях, на чьих бортах 20 ракет.