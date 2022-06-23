Враг ведет штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком: бои продолжаются

Российские оккупанты по состоянию на 23 июня ведут штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком. В настоящее время продолжаются бои.

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 23 июня. Украинские защитники и защитницы уже 120 суток героически обороняют родную землю от российских оккупантов.

Заметьте ВСУ остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска: оккупанты отступили с потерями

Очень сложным остаются Северодонецкое и Бахмутское направление. Там оккупанты сосредоточили основные усилия, чтобы установить контроль над Северодонецком и Николаевкой.

Генштаб ВСУ подчеркнул, что на Северодонецком направлении российские захватчики били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг открывал огонь в районах таких населенных пунктов:

Сиротине;

Лисичанск;

Северодонецк;

Вороново;

Мирная Долина.

Российские оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком. Продолжаются бои.

Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия врага вблизи Боровского украинские защитники также остановили,

- говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики провели разведку боем вблизи Белой Горы. В районе Рай-Александровки оккупанты продолжили наступление. Там также продолжаются бои.

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ. В частности, на Бахмутском направлении враг открывал огонь из артиллерии разных калибров по позициям украинских защитников и защитниц в районах населенных пунктов Николаевка, Берестовое, Клиново, Торецьк, Новолуганське, Покровское, Луганское и Кодема. Вблизи Клинового удар нанесла вражеская армейская авиация.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 23 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 430 ликвидированных оккупантах. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1 504 (+8) единиц,

боевых бронированных машин – 3 632 (+18) единиц,

артиллерийских систем – 756 (+4) единиц,

РСЗО-240 (+1) единиц,

средств ПВО – 99 единиц,

самолетов – 216 единиц,

вертолетов – 183 (+1) единицы,

беспилотники оперативно-тактического уровня – 620 (+6) единиц,

крылатых ракет – 137 единиц,

кораблей и катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5) единиц,

специальной техники – 60 единиц.

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