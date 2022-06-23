Враг ведет штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком: бои продолжаются

23 июня 2022 , 18:49
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Российские оккупанты по состоянию на 23 июня ведут штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком. В настоящее время продолжаются бои.

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 23 июня. Украинские защитники и защитницы уже 120 суток героически обороняют родную землю от российских оккупантов.

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Очень сложным остаются Северодонецкое и Бахмутское направление. Там оккупанты сосредоточили основные усилия, чтобы установить контроль над Северодонецком и Николаевкой.

Генштаб ВСУ подчеркнул, что на Северодонецком направлении российские захватчики били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг открывал огонь в районах таких населенных пунктов:

  • Сиротине;
  • Лисичанск;
  • Северодонецк;
  • Вороново;
  • Мирная Долина.

Российские оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком. Продолжаются бои.

Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия врага вблизи Боровского украинские защитники также остановили,
- говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики провели разведку боем вблизи Белой Горы. В районе Рай-Александровки оккупанты продолжили наступление. Там также продолжаются бои.

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ. В частности, на Бахмутском направлении враг открывал огонь из артиллерии разных калибров по позициям украинских защитников и защитниц в районах населенных пунктов Николаевка, Берестовое, Клиново, Торецьк, Новолуганське, Покровское, Луганское и Кодема. Вблизи Клинового удар нанесла вражеская армейская авиация.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 23 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 430 ликвидированных оккупантах. Кроме того, удалось уничтожить:

  • танков – 1 504 (+8) единиц,
  • боевых бронированных машин – 3 632 (+18) единиц,
  • артиллерийских систем – 756 (+4) единиц,
  • РСЗО-240 (+1) единиц,
  • средств ПВО – 99 единиц,
  • самолетов – 216 единиц,
  • вертолетов – 183 (+1) единицы,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня – 620 (+6) единиц,
  • крылатых ракет – 137 единиц,
  • кораблей и катеров – 14 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5) единиц,
  • специальной техники – 60 единиц.

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Автор: Мар'яна Бекало