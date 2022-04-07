Враг возобновил наступление на Мариуполь, но наши держатся, – Арестович
Российские захватчики не оставляют попыток полностью захватить Мариуполь. Да, они снова возобновили наступление на город.
Как отметил в брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, украинские власти делают все возможное. Речь идет как о помощи военным, так и гражданским в Мариуполе, передает 24 канал.
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Оккупанты хотят захватить весь Мариуполь
Враг возобновил наступление на Мариуполь. Наши войска держатся, как бы там тяжело ни было,
– подчеркнул он.
Алексей Арестович отметил, что украинское правительство, а также военно-политическое руководство страны пытаются помочь как военным, так и мирным жителям. Делают это настолько, насколько это вообще возможно в сложившихся обстоятельствах.
Смотрите видео брифинга Алексея Арестовича от 7 апреля:
Накануне министр Ирина Верещук отметила, что ежедневно в Мариуполь пытаются привезти помощь. Но, добавила она, оккупанты блокируют все попытки украинской власти помочь тем, кто в этом нуждается в заблокированном городе.
Заметим, что русские военные изменили свою тактику. Теперь они постараются сосредоточить все свои силы в районах Донецкой и Луганской областей, чтобы захватить их полностью. В то же время следует понимать, что опасность подстерегает по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и отправляйтесь в убежище сразу же.
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