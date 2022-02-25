В Генеральном штабе ВСУ заявили, что зафиксировали выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска. Украинские герои бесстрашно защищают родную землю.

Заметьте Путин говорит, что готов отправить в Минск свою делегацию для переговоров с Украиной

Пытаясь сохранить темпы наступления, противник вводит на отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска,

– говорится в сообщении.

К счастью, оккупанты несут сильные потери. В частности, только с начала суток 25 февраля количество уничтоженных боевиков превысило тысячу.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!