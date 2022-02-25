В Генеральном штабе ВСУ заявили, что зафиксировали выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска. Украинские герои бесстрашно защищают родную землю.
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Пытаясь сохранить темпы наступления, противник вводит на отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска,
– говорится в сообщении.
К счастью, оккупанты несут сильные потери. В частности, только с начала суток 25 февраля количество уничтоженных боевиков превысило тысячу.