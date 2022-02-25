У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що зафіксували висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовська. Українські герої безстрашно захищають рідну землю.
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Намагаючись зберегти темпи наступу, противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Відмічено висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовська,
– мовиться у повідомленні.
На щастя, окупанти зазнають сильних втрат. Зокрема, лише від початку доби 25 лютого кількість знищених бойовиків перевищила тисячу.