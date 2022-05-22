Враг на Запорожье усиливает ПВО и перемещает танки, ВСУ уничтожает противника

Ситуация на юго-восточном направлении боевых действий, в том числе и на частично оккупированном Запорожье, остается сложной, но контролируемой.

Детальнее об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Читайте также Чтобы продвинуться в Запорожье: враг может готовить наступление на Юге, – Институт изучения войны

Взрывы в Запорожье

Сначала представитель горсовета рассказал о взрывах, раздававшихся в Запорожье в ночь на 22 мая. По его словам, около 3 часов запорожцы слышали звуки ракетного удара, который российские кафиры нанесли по гражданской инфраструктуре одного из сел Вольнянского района .

В настоящее время на месте работают соответствующие службы. По данным Запорожской ОВА, было 3 "прилета", в результате которых пострадали мирные жители. Однако подробнее о последствиях обстрела сообщат военные.

Ситуация на передовой

По информации Куртева, кафиры сосредоточили основные силы и средства в районах Орехова и Гуляйполя. Россияне продолжают проводить воздушную разведку, усиливают средства противовоздушной обороны и оборудуют защитные сооружения – так называемые долговременные оборонные точки или ДОТы.

Также украинские военные заметили перемещение вражеского танкового подразделения и укрепление второй линии обороны в районе села Конские Роздоры.

ВСУ продолжают держать оборону Запорожья. Они выполняют свои боевые задания, дают отпор врагам и уничтожают их технику и личный состав. В частности, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 21 кафиров, а еще 11 врагов – ранены . Также они уничтожили:

3 боевые бронированные машины,

1 беспилотник,

2 единицы автомобильной техники,

1 миномет.

К борьбе с захватчиками активно вовлекаются и украинские партизаны. Силы обороны Запорожья вместе с Движением сопротивления уничтожили вражеские радиолокационные станции возле Мелитополя. С их помощью россияне глушили связь и проводили разведку.

Кроме того, благодаря слаженной работе украинских стрелков и партизан было уничтожено несколько артиллерийских систем агрессора .

К теме – россияне снова запускают ракеты "Калибр" из Черного моря: смотрите видео