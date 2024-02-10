Враг запустил несколько групп "Шахедов": каким областям угрожают

В Воздушных силах предупредили о запуске ударных дронов вечером 10 февраля. Где сейчас летят "Шахеды" – расскажет 24 Канал.

24 Канал напоминает: если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте своей безопасностью!

Смотрите также Тела сильно обгорели: родственники погибшей семьи в Харькове сдали ДНК, чтобы идентифицировать личности

Где сейчас летят "Шахеды" и где объявлена тревога в Украине