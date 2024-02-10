Враг запустил несколько групп "Шахедов": каким областям угрожают
В Воздушных силах предупредили о запуске ударных дронов вечером 10 февраля. Где сейчас летят "Шахеды" – расскажет 24 Канал.
24 Канал напоминает: если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте своей безопасностью!
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Где сейчас летят "Шахеды" и где объявлена тревога в Украине
Как и ожидалось, тревога расширилась – пока на южные регионы. Где сейчас тревога: Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА. Ракета на Кривой Рог прекратила существование в пределах района. Первые БпЛА заходят через Бериславский район Херсонской области, пишут некоторые мониторинговые паблики. Ракета на Кривой Рог. На 20:51 тревога объявлена пока что только в Запорожской области, но, скорее всего, скоро распространится по Украине вместе с движением дронов. Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА Shahed из района полигона Чауда (Крым), – ВС.
Как и ожидалось, тревога расширилась – пока на южные регионы.
Где сейчас тревога:
Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА.
Ракета на Кривой Рог прекратила существование в пределах района.
Первые БпЛА заходят через Бериславский район Херсонской области, пишут некоторые мониторинговые паблики.
Ракета на Кривой Рог.
На 20:51 тревога объявлена пока что только в Запорожской области, но, скорее всего, скоро распространится по Украине вместе с движением дронов.
Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА Shahed из района полигона Чауда (Крым), – ВС.