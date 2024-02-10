Враг запустил несколько групп "Шахедов": каким областям угрожают

10 февраля 2024, 20:56
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В Воздушных силах предупредили о запуске ударных дронов вечером 10 февраля. Где сейчас летят "Шахеды" – расскажет 24 Канал.

24 Канал напоминает: если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте своей безопасностью!

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Где сейчас летят "Шахеды" и где объявлена тревога в Украине

 

21:23, 10 февраля

Как и ожидалось, тревога расширилась – пока на южные регионы.

Где сейчас тревога:

  • Херсонская;
  • Николаевская;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская области.
21:22, 10 февраля

Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА.

21:21, 10 февраля

Ракета на Кривой Рог прекратила существование в пределах района.

21:20, 10 февраля

Первые БпЛА заходят через Бериславский район Херсонской области, пишут некоторые мониторинговые паблики.

21:19, 10 февраля

Ракета на Кривой Рог.

20:55, 10 февраля

На 20:51 тревога объявлена пока что только в Запорожской области, но, скорее всего, скоро распространится по Украине вместе с движением дронов.

20:46, 10 февраля

Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА Shahed из района полигона Чауда (Крым), – ВС.

 

Автор: Ірина Чеботнікова