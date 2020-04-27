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      Враг обстрелял украинские позиции на Донбассе: есть раненые

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      .На Донбассе обстреляли украинские позиции 27 апреля, есть раненые – 24 канал
      Оккупанты в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе / Mind

      Пророссийские оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе 27 апреля. В результате обстрела ранения получили двое украинских военных.

      Возле населенного пункта Южное враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, украинский защитник получил осколочное ранение. Об этом сообщает в фейсбуке прессцентр Операции объединенных сил.

      К теме: Сутки на Донбассе не были тихими: оккупанты нанесли 11 обстрелов

      Вблизи Крымского противник применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Ранен еще один украинский военнослужащий. Обоих раненых госпитализировали.

      Преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются,
      – говорится в сообщении штаба ООС.

      Обратите внимание! Лишь с начала 2020 года на Донбассе погибли 47 украинских военных. Список имен героев – по ссылке.

      окуповані території
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики АТО Оккупированные территории Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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