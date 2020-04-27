Ворог обстріляв українські позиції на Донбасі: є поранені

Проросійські окупанти порушили режим припинення вогню на Донбасі 27 квітня. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.

Біля населеного пункту Південне ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, український захисник отримав осколкове поранення. Про це повідомляє у фейсбуці пресцентр Операції об’єднаних сил.

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Поблизу Кримського противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Поранено ще одного українського військовослужбовця. Обох поранених госпіталізували.

Злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються,

– йдеться у повідомленні штабу ООС.

Зверніть увагу! Лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 47 українських військових. Список імен героїв – за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу