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      Ворог обстріляв українські позиції на Донбасі: є поранені

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      На Донбасі обстріляли українські позиції 27 квітня, є поранені – 24 канал
      .Окупанти вкотре порушили режим тиші на Донбасі / Mind

      Проросійські окупанти порушили режим припинення вогню на Донбасі 27 квітня. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.

      Біля населеного пункту Південне ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, український захисник отримав осколкове поранення. Про це повідомляє у фейсбуці пресцентр Операції об’єднаних сил.

      До теми Доба на Донбасі не була тихою: окупанти завдали 11 обстрілів

      Поблизу Кримського противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Поранено ще одного українського військовослужбовця. Обох поранених госпіталізували.

      Злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються,
      – йдеться у повідомленні штабу ООС.

      Зверніть увагу! Лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 47 українських військових. Список імен героїв – за посиланням.

      окуповані території
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Проросійські бойовики АТО Окуповані території Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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