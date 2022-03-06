Врага нужно безжалостно уничтожать на поле боя, – Арестович

Алексей Арестович отметил, что российского агрессора необходимо безжалостно уничтожать на поле боя.

Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в эфире, передает 24 канал. Таков был его ответ на то, как обращаться с российскими военными.

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Оккупанта нужно безжалостно уничтожать на поле боя

Здесь скажем так: их нужно безжалостно уничтожать на поле боя. И наши ВСУ и другие военные формирования делают это очень хорошо,

– подчеркнул Арестович.

Если же оккупанты попадают в плен, то необходимо выполнять международные правовые обязательства. Он подчеркнул, что мы европейское общество с европейской армией, поэтому не можем нарушать Женевскую конвенцию.

Кстати, ее нарушение очень плохо воспринимается на Западе вообще мировым сообществом, и дает основания россиянам говорить о военных преступлениях со стороны Украины,

– добавил он.

А это, к сожалению, дает аргументы тем, кто на Западе пока колеблется и пытается как-то договориться с Россией.

Также Арестович добавил, что количество пленных такое, что уже говорится о создании для них специальных лагерей.

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