Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів в ефірі, передає 24 канал. Такою була його відповідь на те, як поводитися з російськими військовими.

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Окупанта потрібно безжально знищувати на полі бою

Тут скажемо так: їх потрібно безжально знищувати на полі бою. І наші ЗСУ й інші військові формування роблять це дуже добре,

– підкреслив Арестович.

Якщо ж окупанти потрапляють до полону, то необхідно виконувати міжнародні правові зобов’язання. Він наголосив, що ми європейське суспільство з європейською армією, тож не можемо порушувати Женевську конвенцію.

До речі, її порушення дуже погано сприймається на Заході, взагалі світовою спільнотою, і дає підстави росіянам казати про військові злочини з боку України,

– додав він.

А це, на жаль, дає аргументи тим, хто на Заході досі вагається та намагається якось домовитися з Росією.

Також Арестович додав, що кількість полонених така, що вже мовиться про створення для них спеціальних таборів.

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