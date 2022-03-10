Врага остановили по всем направлениям: у них значительные потери, – Генштаб

10 марта 2022 , 18:30
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Источник:

Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины решительно противостоят российским оккупантам. Украинские военные остановили продвижение врага по всем направлениям.

Противник везде несет значительные потери: горит техника, теряют личный состав, есть проблемы с вооружением.

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Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике,
– говорится в сообщении.

Оккупанты деморализованы, до них доходит информация о реальной ситуации. Многие пытаются сдаться в плен. В частности, это фиксируют в Шестовице Черниговской области.

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Автор: Петро Синєокий