Врага остановили по всем направлениям: у них значительные потери, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины решительно противостоят российским оккупантам. Украинские военные остановили продвижение врага по всем направлениям.
Противник везде несет значительные потери: горит техника, теряют личный состав, есть проблемы с вооружением.
Важно Волынское и Полесское направление: враг отступил на невыгодные позиции
Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике,
– говорится в сообщении.
Оккупанты деморализованы, до них доходит информация о реальной ситуации. Многие пытаются сдаться в плен. В частности, это фиксируют в Шестовице Черниговской области.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Захватить Киев без тотального уничтожения авиацией невозможно, – ветеран войны Остальцев: смотрите видео