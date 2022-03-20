Враги получают выговоры от Кремля за несостоятельность создания на Херсонщине псевдообразований

Россияне пытались создать на временно оккупированной территории Херсонской области "ХНР". Однако из-за героического сопротивления местного населения враги потерпели тотальную неудачу и получили выговор от Кремля.

Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на воскресенье, 20 марта.

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Начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики",

– говорится в сообщении.

"Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки", – добавили в Генштабе ВСУ,

Стоит отметить, что орки временно оккупировали Херсон, но граждане не планируют сдавать город и каждый день героически противостоят врагу.