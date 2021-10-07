Я пообіцяв розповісти, як ми у Центрі протидії корупції просуваємо ще один важливий інструмент обмеження впливу олігархів та їхніх посіпак. Мовиться про заборону виїзду в країни Євросоюзу та США для ворогів реформ та членів їх родин.

Погодьтеся, нечесно, що крадуть вони тут, а дітей вчать в США, батьків лікують в Німеччині, а відпочивають на лазурному узбережжі Франції. У нас в Центрі протидії корупції дуже проста логіка – нехай сидять в країні, яку грабують, а не насолоджуються життям в державах золотого мільярда.

Наша виконавча директорка Дарія Каленюк зустрілася з Енді Бауколом – заступником міністра фінансів США.



Дарія Каленюк зустрілася з Енді Бауколом / Фото з фейсбуку Каленюк

Санкції є болісними для корупціонерів

Мінфін США – одне з найвпливовіших міністерств в американському уряді. Саме його підрозділи формують та адмініструють списки персональних санкцій проти корупціонерів з усього світу.

Ми в Центрі протидії корупції працюємо саме з цим пулом повноважень Мінфіну США. Це може підтвердити й посіпака Ігоря Коломойського – Олександр Дубінський, й "російська консерва" у Верховній Раді – Андрій Деркач.

Обидва вже під санкціями США й довго плювалися, що, мовляв, це все "иностранные агенты из Центра противодействия коррупции" зробили.

Дубінський, наприклад, обіцяв "натравити" на нас суд та силовиків через державну зраду. Так він називав наші листи до Мінфіну США з проханням накласти санкції проти нього.

Істерика обох діячів якнайкраще довела, що інструмент санкцій для них дуже болісний, тож ми продовжуємо його розпрацьовувати.

Узнайте больше Мама разлюбила скорость: Дубинский распродал почти весь свой элитный автопарк

Наприклад, під такі санкції ідеально вписується судова мафія: усі ці Вищі ради правосуддя, Ради суддів і голова Верховного Суду Валентина Данішевська – гоп-компанія, одним словом.

Останнім, до речі, окрема подяка за показовий кейс з "бєспрєдєльним" блокуванням судової реформи. Цим вони нам дуже допомогли з просуванням інструменту санкцій, який потім їх же й накриє. Як каже наш президент: "Дякую, дуже дякую".

Канал Ахметова просуває дезінформацію Росії

Надсилаю окрему подяку й олігарху Рінату Ахметову. Просування його телеканалом відверто російської дезінформації – теж прекрасний випадок, який допомагає нам продовжувати історію з санкціями.



Телеканал Ріната Ахметова просуває російську дезінформацію / Фото Getty Images

До "ахметівської" "України 24" в цьому контексті завжди виникало купа питань. По-перше, Ахметов тісною "фінансовою пуповиною" пов'язаний з проросійськими політиками.

По-друге, гостьовий набір "України 24" нагадує канали кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука. Зрештою, Ахметов працевлаштував на своєму телеканалі керівників NewsOne та ZIK.

Як то кажуть, свій до свого по своє. Різного штибу "наташи влащенко" переходять з каналів Медведчука на канали Ахметова, як "камсомольськое знамя". Десь таку саму пропагандиську роль вона та її колеги й виконують.

Однак повернімося до санкцій. У випадку з Рінатом Ахметовим їх навіть не потрібно. Сама лише згадка його імені на сайті Мінфіну США (або навіть в неофіційній комунікації) коштуватиме йому сотень мільйонів доларів.

Саме на такі суми для Ахметова зросте ціна кредитів Заходу, на яких значною мірою і тримається його олігархічний бізнес. Поширення російської дезінформації має коштувати Ахметову якнайдорожче.

К теме Ахметов срочно регистрировал офшоры, чтобы купить самолет за 50 миллионов долларов

Ми в Центрі протидії корупції активно над цим працюємо й не лише з партнерами в США. Європейська рада планує розробити інструмент формування чорного списку для українських олігархів та їхніх посіпак.

Активність цих діячів на території Євросоюзу буде значно обмеженою або й зовсім забороненою. Мовитиметься, думаю, не лише про фізичний в'їзд, а й про заборону користуватися активами.

Про це повідомив аудитор Європейської рахункової палати Юган Партс, презентуючи свій звіт щодо ефективність антикорупційних активностей ЄС в Україні.

Потрібно зробити, щоб ця антикорупційна стратегія (Європейського Союзу) була більш ефективною. Ми пропонуємо, щоб мовилося не тільки про співпрацю ЄС та українського уряду, але і щоб сам ЄС міг обмежити вплив і владу цих груп людей,

– заявив Юган Партс.

Буду відвертим, створення інструмента блокування в'їзду в ЄС та США для ворогів реформ та членів їхніх родин займе певний час.

Цього не буде завтра чи навіть післязавтра, проте воно точно трапиться. Принаймні, ми в Центрі протидії корупції зробимо для цього все можливе.