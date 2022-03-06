Враги сделали из Мариуполя блокадный Ленинград, – Геращенко

Российские войска оккупировали некоторые украинские территории и проводят там пропаганду. В частности, из Мариуполя они сделали блокадный Ленинград.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в прямом эфире телеканала "Рада". Он подтвердил, что сегодня у российских оккупантов нет военных успехов на Украине.

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По его словам, российские войска хотели за три дня оцепить Киев, но этого не было и не будет. Они этого не сделали и с героическим Харьковом.

А сегодня они окружили Мариуполь и хотят там добиться своих военных успехов. Они сделали из Мариуполя блокадный Ленинград, потому что Путин и его войска – это фашистские войска,

– заявил Геращенко.

Советник министра добавил, что оккупанты провели пропаганду, якобы они "воины-освободители", но сейчас все российские солдаты знают – их здесь ненавидят. "Поэтому они проиграют, и победа будет за нами", – подытожил Геращенко.

Ранее Антон Геращенко проанализировал монолог Владимира Путина, который тот провозгласил накануне. И он свято убежден, что вождь оккупантов сейчас напуган, а вокруг него назревают бунты. Подробности – читайте в статье.

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