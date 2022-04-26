Враг совершил несколько авианалетов и, традиционно, терял самолеты: суточный отчет Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты совершили несколько авианалетов. Наши военные атаковали 10 воздушных целей врага.

Соответствующую информацию обнародовали в командовании Воздушных сил ВСУ. Сообщили также, что 25 апреля враг потерял самолеты, ракеты и беспилотники.

Отметьте За сутки на Донбассе уничтожены 40 единиц техники и 2 самолета России, – штаб ООС

Воздушные силы ВСУ уничтожили 10 воздушных целей врага

Наше командование объяснило, что для врага пасхальные дни это ни о чем перед их праздником "9 мая".

Поэтому 25 апреля российские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям. На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и, традиционно, потеряли три самолета,

– сообщило командование.

Добавили также, что наши Воздушные силы ВСУ уничтожили технику врага:

3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30);

3 крылатые ракеты;

4 беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Более того, наши военные показали видео, как происходит боевая работа внутри Бук-М1, где боевой расчет зенитного ракетного комплекса сбивает российский истребитель-бомбардировщик Су-34!

Наш Бук-М1 сбивает российский Су-34: смотрите видео