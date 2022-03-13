Утром, 13 марта, кафиры обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Как сообщил глава Львовской ОВА Тарас Козицкий во время пресс-конференции, врагу не удалось достичь поставленных целей, ведь отлично сработали наши ракетчики.

Здесь больше Россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине

Козицкий призвал закрыть небо над Украиной

Он подчеркнул, что это был направленный удар по военным объектам. Но не стоит забывать, что рядом с ними расположены дома гражданского населения.

Для этого мы еще раз просим закрыть небо. Чтобы воевать с врагом, который даже не долетает до нас, но производит запуск крылатых ракет, нужно иметь серьезную систему противовоздушной обороны,

– подчеркнул он.

Тарас Козицкий поблагодарил ракетчиков. Они, по его словам, сделали все возможное, чтобы враг не воплотил в жизнь свои планы.

Смотрите видео брифинга Тараса Козицкого:



К сожалению, бомбардировки не обошлись без жертв. Уже известно, что в результате обстрела полигона на Львовщине 9 человек погибли , 57 – травмированы.