Зранку, 13 березня, окупанти обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Як повідомив глава Львівської ОВА Тарас Козицький під час пресконференції, ворогові не вдалося досягнути поставлених цілей, адже відмінно спрацювали наші ракетники.

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Козицький закликав закрити небо над Україною

Він підкреслив, що це був спрямований удар по військових об’єктах. Але не варто забувати, що поруч із ними розташовані оселі цивільного населення.

Для цього ми ще раз і ще раз просимо закрити небо. Щоб воювати з ворогом, який навіть не долітає до нас, але здійснює запуск крилатих ракет, треба мати серйозну систему протиповітряної оборони,

– наголосив він.

Тарас Козицький подякував ракетникам. Вони, за його словами, зробили усе можливе для того, щоб ворог не втілив у життя свої плани.

Дивіться відео брифінгу Тараса Козицького:

На жаль, бомбардування не минулися й без жертв. Уже відомо, що внаслідок обстрілу полігону на Львівщині 9 людей загинули, 57 – травмовані.

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