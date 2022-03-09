Врать становится все труднее: Россия признала использование срочников в войне против Украины

На вторую неделю войны российской пропаганде становится все труднее скрывать правду от россиян по поводу войны в Украине. На этот раз обнаружилась их ложь по поводу участия срочников в войне.

Оккупанты с первых дней уверенно заявляли, что в войне против Украины участвуют только те, кто служит по контракту. Но данные украинских военных указывали на другое. В плен попадали те оккупанты, которые находились на срочной службе в российской армии. Еще много срочников погибло.

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Некоторые из пленных убеждали, что перед отправкой в ​​Украину их заставляли подписать контракт. Так они из срочников превращались в контрактников. Также свидетельствовали, что контракты подписали за них без их согласия.

На всероссийском уровне использование срочников еще можно было скрыть из-за сплошной цензуры в СМИ. Но на местном уровне об использовании срочников стало известно – пленные начали звонить домой, а уже родственники поднимать этот вопрос.

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Учитывая, что напряжение в российском обществе растет, военное руководство было вынуждено признать, что в войне против Украины использовали срочников. Поручили эту роль Игорю Конашенкову – представителю российского минобороны.

В том, что обнаружили российских срочников в войне, он обвинил украинскую диверсионно-разведывательную группу. Та якобы напала на одно из подразделений российских войск, захватив пленных. И среди них обнаружили срочников.

Также представитель страны-оккупанта пригрозил, что сделают все возможное, чтобы вернуть пленных домой.