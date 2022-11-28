Герой Польши на ЧМ-2022 закончил интервью лозунгом "Слава Украине": фантастическое видео

В субботу, 26 ноября, сборная Польши одержала свою первую победу на ЧМ-2022 в Катаре. После поединка голкипер поляков Войцех Щенсны поддержал Украину.

В комментарии "Суспільному" вратарь туринского Ювентуса красиво закончил свое интервью. Войцех Щенсны подытожил разговор патриотическим украинским лозунгом, который после 24 февраля стал известен на весь мир: "Слава Украине", пишет 24 канал.

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Поддержал Украину на Мундиале

Эта концовка интервью мгновенно разлетелась по всем соцсетям. Украинцы расхвалили голкипера польской сборной и забросали его комплиментами.

"Слава Украине" от голкипера Польши: смотрите видео

Отметим, что жена футболиста из Украины, а у его сына течет украинская кровь. Поэтому судьба украинского народа ему не безразлична.

Щенсны откровенно рассказывал, что его совесть не дала бы сыграть за сборную в матче против России.

Напомним, что Войцех стал героем поединка Мундиаля против Саудовской Аравии. Щенсни парировал пенальти от саудитов. Поляки же выиграли со счетом 2:0.

В Катаре польский голкипер за два тура группового раунда еще не пропускал голов.

Следующий матч сборная Польши сыграет против Аргентины. Этим поединком подведут итоги группы "С". Начало встречи 30 ноября в 21:00.