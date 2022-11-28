У коментарі "Суспільному" воротар туринського Ювентуса красиво закінчив своє інтерв'ю. Войцех Щенсни підсумував розмову патріотичним українським гаслом, яке після 24 лютого стало відоме на увесь світ: "Слава Україні", пише 24 канал.

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Підтримав Україну на Мундіалі

Ця кінцівка інтерв'ю миттєво розлетілась по усіх соцмережах. Українці розхвалили голкіпера польської збірної та закидали його компліментами.

"Слава Україні" від голкіпера Польщі: дивіться відео

Відзначимо, що дружина футболіста з України, а у його сина тече українська кров. Тому доля українського народу йому не є байдужою.

Щенсни відверто розповідав, що його совість би не дала зіграти за збірну у матчі проти Росії.

Нагадаємо, що Войцех став героєм поєдинку Мундіалю проти Саудівської Аравії. Щенсни парирував пенальті від саудитів. Поляки ж перемогли з рахунком 2:0.

У Катарі польський голкіпер наразі за два тури групового раунду ще не пропускав голів.

До слова. Наступний матч збірна Польщі зіграє проти Аргентини. Цим поєдинком підіб'ються підсумки групи "С". Початок зустрічі 30 листопада о 21:00.