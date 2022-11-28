У коментарі "Суспільному" воротар туринського Ювентуса красиво закінчив своє інтерв'ю. Войцех Щенсни підсумував розмову патріотичним українським гаслом, яке після 24 лютого стало відоме на увесь світ: "Слава Україні", пише 24 канал.
Цікаво дізнатись Чемпіонат світу з футболу 2022: турнірна таблиця
Підтримав Україну на Мундіалі
Ця кінцівка інтерв'ю миттєво розлетілась по усіх соцмережах. Українці розхвалили голкіпера польської збірної та закидали його компліментами.
"Слава Україні" від голкіпера Польщі: дивіться відео
Відзначимо, що дружина футболіста з України, а у його сина тече українська кров. Тому доля українського народу йому не є байдужою.
Щенсни відверто розповідав, що його совість би не дала зіграти за збірну у матчі проти Росії.
Нагадаємо, що Войцех став героєм поєдинку Мундіалю проти Саудівської Аравії. Щенсни парирував пенальті від саудитів. Поляки ж перемогли з рахунком 2:0.
У Катарі польський голкіпер наразі за два тури групового раунду ще не пропускав голів.