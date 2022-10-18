Враждебная ДРГ попыталась обойти украинские позиции на Юге, но понесла потери в бою и сбежала

Ситуация на Юге остается сложной, но контролируемой. В частности, враждебная диверсионно-разведывательная группа пыталась обойти украинские позиции вблизи Новой Каменки.

Однако в стрелковом бою диверсанты понесли потери и отступили на исходные позиции. В целом оккупанты обороняются и пытаются удержать захваченные рубежи.

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Кроме того, россияне продолжают обстреливать позиции украинских войск. В ход идет авиация, тяжелая артиллерия, реактивные системы залпового огня и минометы.